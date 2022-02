O ciclo cultural que assinala a entrada na primavera e que se prolonga durante todo o mês integra um conjunto de eventos de vários géneros musicais, espetáculos infanto-juvenis e oficinas de escrita para cena, anunciou hoje a organização em comunicado.

A estreia absoluta de "Feedback", um espetáculo de dança com direção artística de Cláudia Figueiredo e André Braga, assinala o arranque da programação, na sexta-feira, e repete no dia seguinte.

A dança regressa ao palco do Teatro das Figuras, no dia 19, com a interpretação de "Paixão Flamenca", pelo Ballet Espanhol de Múrcia, com 'performances' de diferentes estilos que culminam numa festa de flamenco.

A música estará em destaque no dia 18 com a apresentação ao vivo do álbum "bpm", de Salvador Sobral, o primeiro disco composto por originais da sua autoria, em parceria com Leo Aldrey, que assina também a produção.

No dia 20, é apresentado o espetáculo "Uma pequena história da Música", com o objetivo de sensibilizar o público infanto-juvenil para a música erudita.

A fechar a série de concertos, decorrerá, no dia 30, o espetáculo "Válvula" parte do hip-hop e da história do 'graffiti' para colocar várias questões sobre arte e transgressão.

As propostas na área do teatro percorrem vários temas e abordagens ao longo do mês, com início a 12 de março, com a peça "Hotel Paraíso", do coletivo Silly Season, numa coprodução dos teatros das Figuras, Baltazar Dias e Feiticeiro do Norte.

No dia 24, o Teatro do Mar apresenta "Mutabilia", um espetáculo de circo contemporâneo e teatro físico, que reflete sobre a instabilidade do tempo, o corpo, a arquitetura, o comportamento humano e estados emocionais, nos espaços público, privado e íntimo.

No Dia Mundial do Teatro, que se assinala a 27 de março, sobe ao palco a peça "Madalena", espetáculo sobre a figura de Maria Madalena.

A programação do Teatro das Figuras integra ainda as Oficinas de escrita para cena, entre 11 e 13, destinadas a maiores de 16 anos.

O Dia da Mulher que se comemora a 08 de março, será assinalado com fados, dança, poesia e música.

