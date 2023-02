"Em março vou cantar para vocês pela primeira vez na minha vida!!!!", começou por escrever Salvador Sobral, numa publicação dedicada ao público brasileiro, e na qual anuncia espetáculos nos dias 09 de março no Rio de Janeiro, 11 de março em Ilhabela e 12 de março em São Paulo.

O músico partilhou "o quão importante" é "poder cantar no Brasil, uma vez que a música brasileira é a mais importante" na sua "construção enquanto intérprete".

De acordo com Salvador Sobral, depois desta primeira incursão em palcos brasileiros, está já a ser planeada "uma segunda 'tour' lá para o meio do ano".

"Quase diariamente, recebo mensagens de pessoas brasileiras a perguntar quando vou aí ou a enviarem vídeos em que cantam o 'Só um beijo' ou o 'Anda estragar-me os planos'. Esta viagem até ao Brasil é um sonho desde que comecei a cantar", partilhou.

Depois do Brasil, Salvador Sobral ruma a Espanha, onde tem concertos marcados em Barcelona, em 23 de março, Coruña, em 24 de março, Vigo, em 25 de março, e Madrid, em 27 de março. O músico tem já também um espetáculo agendado para 27 de maio em Cadiz.

Nascido em Lisboa em 1989, Salvador Sobral editou o álbum de estreia, "Excuse me", em 2016. Em nome próprio, editou também "Paris, Lisboa" (2019) e "BPM" (2021), aos quais junta projetos nos quais participou com outros músicos, nomeadamente Alexander Search, Alma Nuestra e Noko Woi, que divide com Leonardo Aldrey.

Salvador Sobral também venceu em 2017 o Festival Eurovisão da Canção com a música "Amar pelos dois", escrita pela irmã, Luísa Sobral.

