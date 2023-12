Saldo das administrações públicas com excedente de 3,3% do PIB até outubro

Portugal registou um excedente de 3,3% do Produto Interno Bruto (PIB) nos primeiros nove meses do ano, em contas nacionais, acima dos 2,6% registados no período homólogo de 2022, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).