De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), disponíveis no site da Agência para o Investimento, o saldo das trocas comerciais entre Portugal e Macau é favorável ao país europeu em quase 20,5 milhões de euros.

Macau foi o 85º cliente das exportações portuguesas de bens em 2022, com uma quota de 0,03% no total, ocupando a 140ª posição ao nível das importações, que valeram apenas 0,001%.

Apesar do valor residual das vendas de Macau a Portugal, as exportações daquela região para Portugal têm aumentado de forma consistente, tendo mais do que duplicado nos últimos anos.

"Ao longo do período 2017-2021 verificou-se uma diminuição média anual das exportações de 5,4% e um crescimento de 164,6% nas importações", lê-se no site da AICEP, no qual se acrescenta que "a balança comercial de bens apresentou um excedente de 19 milhões de euros em 2021", tendo melhorado para quase 20,5 milhões no ano passado.

Entre os principais produtos exportados para este mercado asiático destacam-se os Produtos Alimentares (46,2%), os Produtos Agrícolas (20,5%), os Produtos Químicos (19,4%), os Instrumentos de Ótica e Precisão (2,7%) e as Máquinas e Aparelhos (2,4%), ao passo que os principais grupos de produtos importados foram os Produtos Químicos (59,4%), as Máquinas e Aparelhos (15,7%), as Pastas Celulósicas e Papel (4,5%), o Vestuário (4,3%) e o Calçado (3,8%), segundo a AICEP.

No que diz respeito às remessas dos emigrantes portugueses em Macau, o Banco de Portugal apresenta um valor zero para os últimos anos, registando apenas um envio de 20 mil euros dos portugueses a trabalhar em Macau em 2020.

O chefe do executivo de Macau visita Portugal entre 18 e 22 de abril, estando previstos encontros com o Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, o primeiro-ministro, António Costa, e o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho.

A acompanhar Ho Iat Seng está uma comitiva de 50 empresários locais, com várias visitas a parceiros portugueses, com foco nos setores alimentar e farmacêutico.

Com o apoio do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau, a comitiva tem visitas agendadas para Lisboa e Porto, com encontros com a Associação de Comerciantes e Industriais Luso-Chinesa e a Câmara de Comércio Portugal-China Pequenas e Médias Empresas.

Visitas de trabalho ao hospital da Luz, Quinta da Marmeleira (Alenquer), grupos Amorim, Sovena e Delta, entre outras, estão também agendadas. Em paralelo, entre 15 e 22 de abril, será realizado diariamente um espetáculo de 'videomapping' no Terreiro do Paço evocativa de Macau, numa iniciativa da Direcção dos Serviços de Turismo de Macau (DST).

