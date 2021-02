A peça "Dias contados" fica disponível em vídeo de alta resolução e multicâmara, até 05 de março.

Com interpretação de Júlia Salema e Vânia Rovisco, os "Dias Contados" têm por base a crise habitacional, que afeta o meio urbano, a nível global, e o impacto do despejo na vida das pessoas e no tecido urbano.

Neste espetáculo, Elizabete Francisca olha para a realidade de quem perde a sua casa, para, através de gestos, imagens e palavras, procurar restituir um olhar sobre as ideias de comunidade, território e pertença.

A partir de dia 26, também estará disponível na sala 'online' do Nacional D. Maria a peça "Sopro", de Tiago Rodrigues.

Estreada em 2017, no Festival de Avignon, em França, "Sopro" já foi já apresentada centenas de vezes em vários países.

"Homenagem vibrante ao teatro e àqueles que o fazem", como escreveu o jornal francês Le Fígaro, neste espetáculo, Cristina Vidal, ponto do D. Maria II, guardiã de uma profissão em vias de extinção, surge pela primeira vez sob os holofotes, acompanhada por cinco atores e centenas de fantasmas, para evocar as histórias reais e ficcionais de um teatro em ruínas.

"Sopro" estará disponível na sala 'online' até 12 de março.

No âmbito da iniciativa "D. Maria II em Casa", é também possível assistir gratuitamente a mais de 20 histórias para a infância, contadas por vários atores, na Salinha 'online'.

Espaço desenvolvido a pensar nos mais pequenos, a Salinha 'online' é uma iniciativa do Teatro Nacional D. Maria II e do Grupo Ageas Portugal.

Todas as semanas, há também uma nova conversa sobre os bastidores, histórias e saberes do Teatro, no projeto Corrente de Transmissão.

No dia 21, estreia-se no Youtube do D. Maria II o 4.º episódio desta corrente, que juntará à conversa as atrizes Lúcia Maria e Nadezhda Bocharova.

