Questionado sobre a aplicação de tarifas por parte de Washington, por exemplo, à União Europeia (uma vez que 23 países do bloco comunitário também estão na Aliança Atlântica), Mark Rutte disse que "há discussões sobre outros assuntos que não têm influência imediata" nas conversas da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO).

"São questões que devem continuar separadas e não podem interferir com as nossas discussões", insistiu o secretário-geral da NATO, em conferência de imprensa no quartel-general da organização político-militar, em Bruxelas, capital da Bélgica.

