Do total de novos casos registados nas últimas 24 horas nas 85 regiões da Rússia, 1.176 (ou 12,8%) são de pessoas sem manifestações clínicas da infeção.

A situação epidémica na Rússia, onde cerca de 6,3 milhões de russos foram vacinados desde meados de janeiro com a primeira dose da vacina Sputnik V (4,3 milhões com ambos), permanece relativamente estável.

No último dia, 405 pessoas morreram no país, elevando o total de óbitos registados para 97.017 desde o início da pandemia.

Em Moscovo, onde um milhão de residentes foram vacinados (80% com as duas doses), de acordo com o autarca, Sergei Sobianin, 1.813 novos casos do novo coronavírus foram registados nas últimas 24 horas.

Na capital, epicentro das infeções da Rússia, os números estão a aumentar há três dias, mas Sobianin disse hoje na rede de televisão Russia-1 que a situação está estável e num nível "aceitável" para não sobrecarregar o sistema de saúde.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.745.337 mortos no mundo, resultantes de mais de 124,8 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

