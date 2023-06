Rússia reivindica ter evitado ataque contra refinaria na fronteira com a Ucrânia

As forças russas repeliram hoje um ataque ucraniano com 'drones' (aeronaves não tripuladas) contra uma refinaria de petróleo na região de Bryansk, próximo da fronteira com a Ucrânia e a Bielorrússia, disse o governador local.