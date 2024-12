"Como resultado das ações das unidades do grupo de forças do Sul, a localidade de Guigant, na República Popular de Donetsk, foi libertada", disse o Ministério da Defesa russo num comunicado citado pela agência espanhola Europa Press.

O ministério anunciou igualmente combates junto a Seversk, Kurakhovo, Chasiv Yar e Druzhkovka, também em Donetsk, onde as forças ucranianas "foram derrotadas", com cerca de 230 baixas, entre mortos e feridos.

Donetsk é uma das regiões que a Rússia declarou como anexadas ao seu território desde o início da guerra, em fevereiro de 2022, juntamente com Lugansk, Zaporijia e Kherson, depois de ter feito o mesmo à Crimeia, em 2014.

A Ucrânia não comentou as informações do Ministério da Defesa russo, mas anunciou que atacou uma fábrica russa na região de Rostov que produz combustível para mísseis balísticos.

A força aérea disse num comunicado que a fábrica produz combustível sólido para mísseis balísticos utilizados para atacar as infraestruturas civis da Ucrânia, como hospitais, edifícios residenciais e centrais elétricas.

"O ataque faz parte de uma campanha global para enfraquecer a capacidade das forças armadas da Federação Russa de levar a cabo ataques terroristas contra cidadãos pacíficos da Ucrânia", disseram as forças de Kiev, segundo a agência espanhola EFE.

Kiev anunciou também que a Rússia lançou hoje mais de 30 'drones' de longo alcance contra várias regiões da Ucrânia, um dos quais, na cidade de Nikopol, provocou seis feridos.

Segundo as autoridades locais, o 'drone' atingiu o mercado central da cidade da região de Dnipropetrovsk.

"Todos os feridos foram hospitalizados. As mulheres, de 39, 63 e 64 anos, estão em estado grave. Os restantes estão em estado moderado", disse o chefe da administração militar regional, Sergui Lisak, nas redes sociais.

Segundo Lisak, a cidade da frente foi também atingida duas vezes pela artilharia russa durante a noite e pelo menos três edifícios residenciais e uma linha elétrica foram danificados.

As tropas russas atacam regularmente Nikopol a partir do território de Energodar, do outro lado do rio Dniepre, que a Rússia capturou em fevereiro de 2022, juntamente com a central nuclear de Zaporijia.

Quanto aos restantes 'drones', alguns de fabrico iraniano, a força aérea ucraniana disse que abateu pelo menos 20 nas regiões de Kharkiv, Kiev, Chernigiv e Dnipropetrovsk, enquanto 11 desapareceram dos radares sem causar danos.

As informações sobre o curso da guerra divulgadas pelas duas partes não podem ser verificadas de imediato de forma independente.

A guerra foi desencadeada pela invasão russa da Ucrânia ordenada pelo Presidente Vladimir Putin para "desmilitarizar e desnazificar" o país vizinho.

Desconhece-se o número de vítimas civis e militares em quase três anos de combates, mas diversas fontes, incluindo a ONU, têm admitido que será elevado.

PNG // SCA

Lusa/Fim