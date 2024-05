"As unidades do agrupamento de tropas ocidentais libertaram a cidade de Berestove [...], em resultado das operações de combate que foram bem sucedidas", indicou o Ministério da Defesa russo no seu relatório diário.

A aldeia fica no limite entre as regiões de Kharkiv e Lugansk.

No sábado, as tropas de Moscovo já tinham reclamado o controlo da aldeia de Arkhangelske, que fica igualmente na região Leste do país.

Em 10 de maio, o exército russo lançou uma ofensiva na região de Kharkiv, que levou a Ucrânia a enviar reforços para estas área.

Kiev diz que o progresso da Rússia na região já foi travado.

As tropas ucranianas têm sido confrontadas com a escassez de soldados e munições.

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada em 24 de fevereiro de 2022, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

