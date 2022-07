Na últimas 24 horas, a Rússia contabilizou um total de 12.248 infetados, quase mais mil que na sexta-feira, além de 43 mortos, mais quatro que no dia anterior, esclareceram ainda as autoridades russas.

As infeções também aumentaram na capital, Moscovo, num total de 3.888, havendo a registar nove mortes, menos duas pessoas que as registadas na sexta-feira.

Embora os casos positivos tenham aumentado em 39 regiões russas, há a realçar também uma diminuição de doentes nos hospitais e um aumento no número de recuperações.

Desde março de 2020, a Rússia registou 18,5 milhões de casos de covid-19, incluindo 382.395 mortes.

Esta semana, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, admitiu que a tendência de crescimento do número de pessoas infetadas pelo vírus é "alarmante" e destacou as medidas que estão a ser tomadas face à propagação da estirpe Centaurus.

O porta-voz disse que os russos devem decidir individualmente se devem usar máscara e tomar outras precauções sem esperar que as autoridades de saúde decidam voltar a impor a obrigatoriedade do uso a nível nacional.

A Centauros é uma nova variante do vírus SARS-CoV-2 que é designada por BA.2.75.

Esta subvariante da estirpe Ómicron foi detetada pela primeira vez na Índia em maio deste ano e está presente em pelo menos dez países, entre eles o Reino Unido, Estados Unidos, Alemanha, Canadá, Austrália e Rússia.

