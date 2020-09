Os 8.135 novos casos de contágio confirmados juntam-se a um total de 1,16 milhões de infetados pelo SARS CoV-2, fazendo da Rússia o quarto país mais atingido do mundo pela doença.

Dos novos casos confirmados, 2.217 localizam-se na região de Moscovo.

O balanço dos novos contágios tem vindo a aumentar desde o princípio do mês de setembro, na Rússia, que levantou recentemente uma parte das restrições contra a propagação da pandemia e retomou as ligações aéreas com vários países.

As autoridades têm repetidamente rejeitado a implementação de um novo confinamento sublinhando que o aumento durante o outono já era esperado e que as instituições de saúde estão preparadas.

Na semana passada, os responsáveis políticos da região de Moscovo apelaram à população mais idosa a manter-se em casa a partir de hoje e aconselharam os empregadores a incrementar o teletrabalho para que sejam evitados novos casos.

A Rússia foi o primeiro país do mundo a aprovar uma vacina contra o novo coronavírus, em agosto.

O anúncio sobre a vacina Sputnik V foi criticado por muitos especialistas a nível global porque os testes só foram efetuados em algumas dezenas de pessoas sendo ainda necessário proceder-se a mais estudos antes de se estabelecer a substância como uma vacina segura e eficaz.

