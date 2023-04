"Faremos o possível para que a economia da Venezuela dependa cada vez menos dos caprichos e jogos geopolíticos dos Estados Unidos ou de qualquer outro ator do campo ocidental", disse.

Serguei Lavrov falava em Caracas à margem de um encontro com o homólogo venezuelano, Yván Gil, no qual foram analisadas alianças e cooperação bilateral entre os dois países.

"A Venezuela é um dos sócios mais fiáveis da Rússia. Os nossos Estados estão vinculados por uma estreita associação estratégica, baseada na proximidade conceptual de abordagens sobre as principais questões da agenda global, projetos mutuamente benéficos, fortes laços de amizade e simpatia mútua entre os povos", disse o ministro russo.

Por outro lado, chefe da diplomacia venezuelana explicou aos jornalistas que o país vai continuar a reforçar as relações estratégicas com a Rússia, em diferentes âmbitos, mas principalmente no energético.

"Vamos continuar a trabalhar para reforçar estas relações entre dois sócios estratégicos como são a Federação da Rússia e a Venezuela", disse.

Segundo Gil, durante a reunião abordaram-se os acordos de cooperação em matéria agrícola, tendo-se registado grandes avanços em temas como importação, exportação, transporte, setor militar, ligações aéreas e marítimas.

Yván Gil explicou que Caracas e Moscovo têm mais de 300 acordos de cooperação assinados e que estão comprometidos a colaborar nos setores financeiro, petrolífero, alimentício, medicinal, de investimentos, entre outros.

"A Venezuela condena as sanções. Os Estados Unidos procuram afundar a nossa economia. Não há um relaxamento das sanções. Enquanto não levantarem as sanções não haverá normalidade nas relações", sublinhou o ministro venezuelano.

Yván Gil anunciou que, nas próximas semanas, está agendado um encontro na Rússia e que "as equipas técnicas do Banco Central da Venezuela, da Rússia e da plataforma (russa de pagamentos) MIR estão a trabalhar" para "o intercâmbio de mensagens financeiras, para libertar-se do dólar hegemónico como regulador das transações comerciais" e para "permitir o uso de meios de pagamento como o cartão MIR, na Venezuela".

Serguei Lavrov chegou terça-feira a Caracas no âmbito de uma viagem pela América Latina, que teve início em 17 de abril, no Brasil, e que inclui uma passagem por Cuba e pela Nicarágua.

