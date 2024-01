"Consideramos que o nível de tensão é muito alarmante e que chegou o momento de tomar medidas para desanuviar as tensões", disse o porta-voz da presidência russa sobre o risco de retaliação contra o Irão.

O regime de Teerão é um dos aliados de Moscovo.

Dmitri Peskov acrescentou que a adoção de medidas de desanuviamento "é a única forma de evitar que outros conflitos, em particular no Médio Oriente, se alastrem ainda mais", segundo a agência francesa AFP.

O ataque com um 'drone' no domingo teve como alvo uma base logística norte-americana no meio do deserto da Jordânia, na fronteira com o Iraque e a Síria.

O ataque provocou três mortos e dezenas de feridos, segundo o exército norte-americano.

Os Estados Unidos prometeram na segunda-feira tomar as represálias apropriadas, enquanto o Irão negou qualquer envolvimento, num contexto regional volátil devido à guerra entre Israel e o Hamas.

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está a ser pressionado internamente para responder à morte de militares norte-americanos, evitando ao mesmo tempo provocar uma escalada regional.

A atual guerra no Médio Oriente opõe Israel e o Hamas, e foi desencadeada por um ataque do grupo extremista palestiniano em solo israelita, em 07 de outubro.

A guerra desencadeou uma reação de movimentos anti-israelitas, como a milícia libanesa Hezbollah ou os huthis do Iémen, provocando o receio do alastramento do conflito.

PNG // APN

Lusa/Fim