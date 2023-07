Segundo o chefe da administração da cidade de Kiev, Serhii Popko, todos os drones lançados pelos militares russos contra a capital e arredores "foram detetados e abatidos" e eram armas de fabrico iraniano (Shahed).

O governador regional de Kiev, Ruslan Kravchenko, informou que uma pessoa foi ferida por destroços de um drone destruído, não tendo revelado o número exato de drones com explosivos enviados para a área da capital ucraniana.

Contudo, a força aérea da Ucrânia informou que em todo o país foram detetados oito Shaheds e três mísseis de cruzeiro Kalibr lançados pelos russos, enquanto na zona sul um rapaz de 13 anos foi ferido em um bombardeio durante a noite na província parcialmente ocupada de Kherson, no sul da Ucrânia.

De acordo com o porta-voz da administração ucraniana daquela província, Oleksandr Tolokonnikov, a criança foi ferida quando o exército russo bombardeou a vila de Mylove, na margem do rio Dnieper, no distrito de Beryslav.

O bombardeamento à província de Kherson continuou durante a manhã de hoje, ferindo quatro pessoas na capital regional, também chamada de Kherson, tendo as autoridades locais revelado que o alvo das forças russas foi um bairro residencial e que o ataque feriu outras quatro pessoas.

Entretanto, o Presidente Volodymir Zelensky deslocou-se hoje à cidade de Odessa, no sul do país, para se reunir com o comandante da Marinha para recolher informações sobre a situação no Mar Negro, segundo uma publicação no Telegram, acompanhada de um vídeo.

Segundo a publicação, no encontro foram abordados "temas muito importantes", entre eles a situação operacional no Mar Negro, as capacidades defensivas da Marinha ucraniana e a estratégia de desenvolvimento daquele ramos das Forças Armadas durante a guerra e no período pós-guerra.

"Debatemos os resultados provisórios e as perspetivas para o desenvolvimento do programa de drones navais e o programa de mísseis", adiantou Zelensky.

Numa mensagem anterior, o Presidente já tinha felicitado os militares daquele ramo, que celebram hoje o Dia da Marinha, afirmando estar orgulhoso do trabalho por eles desenvolvido.

"Estamos orgulhosos de vós, Estamos mais fortes, estamos a ganhar", escreveu.

ARA // MAG

Lusa/Fim