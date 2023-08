Lavrov precisou que aquele total inclui os 75 mil milhões de dólares de ajuda militar norte-americana.

"Segundo as estimativas da organização não-governamental The Heritage Foundation, com sede em Washington, os Estados Unidos já contribuíram com perto de 113 mil milhões de dólares para a Ucrânia, acrescentou.

Os Estados Unidos têm enviado para a Ucrânia armamento em grande escala, incluindo munições de fragmentação e de longo alcance, além de que estão envolvidos no planeamento das operações do exército ucraniano, acrescentou Lavrov numa entrevista à revista International Affairs.

Apesar de todo o dispositivo económico e militar que os Estados Unidos têm oferecido à Ucrânia, o chefe da diplomacia de Moscovo recordou que, "historicamente", Washington "não se pode gabar" da eficácia da sua ajuda a países terceiros, citando o exemplo do Vietname do Sul em 1973 e, mais recentemente, do Afeganistão de Ashraf Ghani, que caiu nas mãos dos talibãs em 2021.

Lavrov afirmou que a razão para este apoio incondicional à Ucrânia por parte dos países ocidentais esconde os interesses de Washington e Bruxelas em "eliminar" a Rússia como um sério rival geopolítico. "É por isso que desencadearam uma guerra híbrida contra nós", argumentou.

CP // JPS

Lusa/fim