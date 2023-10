"A Rússia e os Emirados Árabes Unidos solicitaram uma reunião aberta de emergência do Conselho de Segurança da ONU para as 10h00 de amanhã (hora local, 15h00 em Lisboa), 18 de outubro, em conexão com o ataque com mísseis contra um hospital de Gaza", anunciou o vice-representante permanente da Rússia na ONU, Dmitry Polyansky, na plataforma X (antigo Twitter).

"Vamos ver como os nossos colegas ocidentais reagirão a isto", acrescentou.

Na noite de segunda-feira, o Conselho de Segurança da ONU rejeitou um projeto de resolução proposto pela Rússia que pedia um cessar-fogo humanitário imediato para aliviar a situação da população civil em Gaza.??????

Os Estados Unidos, um dos países a posicionar-se contra o texto, justificou a sua posição com o facto do projeto de resolução russo não condenar especificamente o Hamas pelo ataque a Israel.

Até ao momento, o órgão mais poderoso da ONU, responsável por manter a paz e a segurança internacionais, não conseguiu tomar uma posição sobre o ataque do Hamas ou sobre a brutal resposta de Israel, com ataques aéreos que mataram 2.750 palestinianos e um cerco a Gaza.

MYMM // RBF

Lusa/Fim