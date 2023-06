"As forças armadas ucranianas tentaram, sem sucesso, atacar o navio Priazovié, da frota do mar Negro, utilizando seis embarcações de alta velocidade não tripuladas", afirmou o Ministério da Defesa russo ao Telegram.

De acordo com o Ministério, o ataque ocorreu no sábado à noite, quando o navio russo estava a cumprir a sua missão de "garantir a segurança ao longo das rotas dos gasodutos Turkish Stream e Blue Stream no sudeste do mar Negro".

Estes dois gasodutos são utilizados para transportar gás russo para a Turquia.

De acordo com o Ministério russo, o navio conseguiu destruir todos os barcos ucranianos e não sofreu quaisquer danos.

A Rússia já tinha comunicado um ataque semelhante em 24 de maio, quando o navio-patrulha Ivan Khours foi atacado no Mar Negro por lanchas telecomandadas na zona económica exclusiva da Turquia.

De acordo com Moscovo, durante este ataque e o de sábado à noite, um drone de reconhecimento americano RQ-4B "vigiou o espaço aéreo da zona central do mar Negro".

Vários incidentes envolvendo navios de guerra ou aviões russos ocorreram no mar Negro desde o início da ofensiva na Ucrânia, lançada em 24 de fevereiro de 2022.

A zona é também utilizada para a exportação de cereais ucranianos, um abastecimento crucial para os países de África e da Ásia, graças a um acordo patrocinado pela ONU e pela Turquia.

CP // EA

Lusa/fim