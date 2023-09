Aviões russos destruíram "três navios militares de alta velocidade de fabrico norte-americano (...) com grupos de desembarque das Forças Armadas da Ucrânia, que viajavam em direção à costa da Crimeia", referiu o ministério.

De acordo com uma nota publicada na plataforma de mensagens Telegram, os navios foram destruídos perto Zmiinyi, conhecida como ilha das Serpentes, que foi ocupada no início da invasão da Ucrânia, mas da qual a Rússia se retirou em junho de 2022.

Na semana passada, a Rússia disse ter destruído no Mar Negro quatro lanchas militares rápidas com soldados ucranianos a bordo, que viajavam em direção ao cabo Tarkhankut, localizado no oeste da península da Crimeia.

A 30 de agosto, o Ministério da Defesa russo disse ter destruído quatro barcos militares de Kiev que transportavam um total de até 50 membros das forças especiais, sem fornecer mais informações.

Em 24 de agosto, a Ucrânia anunciou ter realizado uma rara operação militar na península da Crimeia, durante a qual foi simbolicamente hasteada a bandeira ucraniana.

Unidades das forças especiais ucranianas vieram do mar, desembarcando a oeste da península, antes de partirem "sem perdas", segundo a inteligência militar ucraniana.

A Rússia anunciou em 22 de agosto que havia "destruído" uma lancha que transportava soldados ucranianos perto da Ilha das Serpentes, depois de reivindicar, no mesmo dia, a destruição de um navio de reconhecimento.

Também hoje, numa outra mensagem, o Ministério da Defesa russo disse que os sistemas de defesa aérea abateram esta madrugada oito drones ucranianos que sobrevoavam o Mar Negro, junto à península da Crimeia.

"Uma tentativa do regime de Kiev de realizar um ataque terrorista com aparelhos aéreos não tripulados (...) contra instalações no território da Federação Russa foi frustrada", disse o ministério, no Telegram.

No total, "oito aparelhos aéreos não tripulados foram destruídos pelos sistemas de defesa aérea em serviço nas águas do Mar Negro, perto da costa da República da Crimeia", referiu a nota.

A Ucrânia disse ter sido alvo esta madrugada de um ataque com 32 drones, tendo sobretudo como alvo a capital, Kiev, tendo abatido 25.

Num ponto de situação divulgado hoje, o estado-maior do exército ucraniano disse que "os ocupantes atacaram a Ucrânia com 32 drones suicidas do tipo Shahed-136/131", fabricados pelo Irão.

A queda de destroços de drones abatidos danificou automóveis, cabos dos elétricos de Kiev e um apartamento, onde uma pessoa ficou ferida, mas sem correr perigo de vida, disse a administração militar de Kiev, no Telegram.

VQ (JCR) // VQ

Lusa/Fim