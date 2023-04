Rússia defenderá Bielorrússia "como se fosse o seu próprio território" - Lukashenko

O Presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, afirmou hoje contar com o compromisso do homólogo russo, Vladimir Putin, de, no caso de ocorrer uma agressão ocidental à Bielorrússia, a Rússia defender o país vizinho "como se fosse o seu próprio território".