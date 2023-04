"No momento, esta é uma questão muito importante. Há uma reação desmedida do Ocidente aos anúncios do Presidente [Vladimir] Putin, [mas] eles não estão a esquecer-se da questão das armas nucleares dos EUA que estão aqui na Europa, próximo do nosso país", disse Peskov, em declarações ao canal de televisão pública Rossiya1, de acordo com a agência de notícias Interfax.

"Eles estão a ter uma reação histérica aos nossos planos de construir silos de armazenamento para armas nucleares táticas no território da Bielorrússia", argumentou.

Peskov também apontou que o envio de armas nucleares táticas para a Bielorrússia não implica nenhum tipo de ajuste na Estratégia de Dissuasão Nuclear da Rússia e explicou que o envio dessas armas é uma resposta à abordagem da NATO para as fronteiras russas.

A Bielorrússia tem mísseis táticos Iskander capazes de transportar ogivas nucleares há meses, mas agora a Rússia anunciou a intenção de enviar até dez aeronaves de combate com capacidade nuclear implantadas em território bielorrusso e a construção de silos para armazenamento de armas nucleares táticas.

