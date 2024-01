Rússia confirma desaparecimento de avião que seguia com seis pessoas a bordo

A Agência Federal de Transporte Aéreo da Rússia (Rosaviatsiya) confirmou o desaparecimento de um voo 'charter' no norte do Afeganistão, com seis pessoas a bordo, depois de as autoridades afegãs terem comunicado a queda de um avião.