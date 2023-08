"Condenamos veementemente esses ataques terroristas. A ponte da Crimeia é um objeto de infraestrutura puramente civil", referiu a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, em comunicado.

De acordo com Maria Zakharova, as "ações bárbaras" de Kiev "não têm justificação" e "não passarão sem contestação".

O Ministério da Defesa da Rússia e as autoridades da Crimeia relataram ao longo do dia de hoje, pelo menos, dois ataques com mísseis S-200 contra a ponte na península anexa.

Esta manhã, os militares russos também relataram a destruição de cerca de vinte drones lançados sobre a Crimeia.

Os ataques obrigaram as autoridades russas a suspender o trânsito na ponte duas vezes no mesmo dia, provocando longos engarrafamentos junto aos acessos à infraestrutura.

A Ucrânia tem denunciado repetidamente que a Rússia usa a Crimeia como uma "base militar" para lançar ataques contra o resto do território ucraniano e classificou a ponte que liga a península, anexada em 2014, ao território russo como "uma construção desnecessária".

De acordo com um relatório de hoje do Estado-Maior ucraniano, as forças da Ucrânia também conseguiram repelir pesados ??ataques da artilharia russa em várias frentes.

Os russos lançaram ataques de artilharia e ataques aéreos em praticamente todas as frentes de batalha, de acordo com o relatório.

Por terra, os russos tentaram avançar para Kupiansk, Bakhmut, Avdívka e Marinka, mas foram contidos pelos defensores ucranianos.

Além disso, foram relatados ataques na região de Sumi, perto da fronteira, onde, informou a administração regional via Telegram, ocorreram nove ataques ao longo de sexta-feira.

Os militares russos, por seu lado, asseguraram hoje que melhoraram as posições na frente de Kupiansk, na região oriental de Kharkov, onde repeliram oito ataques inimigos num só dia.

O Instituto Americano para o Estudo da Guerra (ISW) também indicou no relatório diário que "as forças russas parecem estar a intensificar as operações ofensivas a nordeste de Kupiansk".

O porta-voz do Comando Oriental das Forças Armadas Ucranianas, Sergey Cherevaty, admitiu que Kiev reforçou significativamente as defesas na frente de Kupyansk nos últimos dias, o que a ISW considera provar que as forças russas podem ter tido sucesso na intenção de "atrair forças ucranianas adicionais naquela área", possivelmente para aliviar a situação das tropas no sul.

O avanço ucraniano no sul teria forçado os russos a reforçar os destacamentos implantados na região de Zaporizhia, segundo o último relatório da inteligência britânica.

ATR // VAM

Lusa/Fim