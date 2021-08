O país registou também 21.932 novas infeções por SARS-CoV-2, o vírus que provoca a covid-19, segundo o relatório do centro de crise do Governo russo, citado pela agência France-Presse (AFP).

Desde o início da pandemia, a Rússia contabilizou 168.049 mortos em mais de 6,5 milhões de casos de infeção.

O número de vítimas mortais é parcial, por refletir apenas as mortes cuja causa primária é o novo coronavírus, segundo a AFP.

A agência estatística russa Rosstat, que tem uma definição mais ampla, registava mais de 300.000 mortes até ao final de junho deste ano, acrescenta a AFP.

A maioria dos novos casos confirmados nas últimas 24 horas ocorreu em São Petersburgo (1.801) e na região de Moscovo (1.143), segundo a agência russa TASS.

O boletim de hoje do centro de crise assinala também que havia 537.770 doentes com covid-19 em tratamento no país.

A Rússia enfrenta um ressurgimento epidémico desde o início do verão, que tem sido atribuído à variante delta do vírus, considerada mais contagiosa, e a uma campanha de vacinação lenta.

Apenas 30% da população recebeu pelo menos uma dose da vacina, ainda que a campanha tenha começado em dezembro de 2020.

Os apelos do Presidente russo, Vladimir Putin, para que as pessoas se vacinem também não aceleraram a campanha, segundo a AFP.

Nenhuma das vacinas desenvolvidas no Ocidente é distribuída na Rússia, que utiliza a vacina russa Sputnik V.

Apesar dos números, as autoridades levantaram a maioria das restrições, especialmente em Moscovo, o epicentro da epidemia em território russo, a fim de preservar a economia.

Um certificado de saúde foi brevemente introduzido em julho na capital para restaurantes, mas foi rapidamente suspenso.

O uso de máscaras é muito aleatório, embora em teoria seja obrigatório em locais públicos fechados e nos transportes públicos, segundo a AFP.

A covid-19 provocou mais de 4,3 milhões de mortos no mundo, em quase 204 milhões de infeções por SARS-CoV-2, que foi detetado pela primeira vez em no final de 2019, na cidade chinesa de Wuhan, de acordo com um balanço da AFP.

