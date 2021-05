Mais de 583.000 pessoas morreram entre janeiro março deste ano na Rússia, em comparação com as 460.000 que morreram naqueles meses em 2020, refere a agência Rosstat num relatório divulgado na sexta-feira.

A "task force" contra o coronavírus contou mais de 12.300 mortes de COVID-19 em março, mas a agência Rosstat indicou um número substancialmente maior. A agência disse que houve 15.003 mortes naquele mês em que o coronavírus foi a causa principal, junto com 2.454 casos em que se suspeita que a covid-19 tenha sido a principal causa de morte e mais 1.401 mortes em que o novo coronavírus influenciou outras doenças e acelerou a morte.

De acordo com a "task force", durante a pandemia morreram 110.502 pessoas na Rússia, 392 das quais na sexta-feira. A Rússia já registou mais de 4,8 milhões de casos confirmados.

Embora a Rússia se tenha gabado de ser o primeiro país a autorizar uma vacina contra o coronavírus - o Sputnik V -, o ritmo do seu programa de vacinação está muito aquém de muitos outros países.

Apenas cerca de 8% dos russos receberam pelo menos uma injeção de vacina e somente 5% foram totalmente vacinados. Estes números coloca a Rússia bem atrás da Grã-Bretanha, onde 50% da população já foi vacinada com a primeira dose, dos Estados Unidos com 43% e da União Europeia com quase 27%.

CP // PJA

Lusa/fim