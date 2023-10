"Um foguetão transportador Soyuz-2.1b de classe média foi lançado do cosmódromo de Plesetsk [região de Arkhangelsk, no norte] em 27 de outubro com dispositivos espaciais no interesse do Ministério da Defesa", informou o ministério em comunicado.

O cosmódromo de Plesetsk, situado no noroeste do país, é regularmente utilizado para o lançamento de satélites para fins militares.

O lançamento de hoje é o quarto lançamento militar a partir de Plesetsk divulgado por Moscovo.

Os três anteriores foram efetuados em 14 de agosto, 23 de março e 27 de maio, segundo a agência espanhola EFE.

A Rússia, que está envolvida numa guerra contra a Ucrânia desde fevereiro de 2022, lançou desde então uma série de satélites militares, vários dos quais em dezembro.

