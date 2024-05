"Queremos mais uma vez alertar inequivocamente Washington, Londres, Bruxelas e outras capitais ocidentais, bem como Kiev, que está sob o seu controlo, que estão a brincar com fogo", declarou o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo em comunicado.

No texto, a diplomacia de Moscovo afirma que "a Rússia não deixará tais ataques contra o seu território sem resposta".

O Ministério da Defesa russo indicou hoje que foram abatidos mais de uma centena de 'drones' ucranianos na península anexada da Crimeia e em três regiões russas na noite passada.

Segundo o comunicado, 51 'drones' foram abatidos no território da Crimeia, 44 na região de Krasnodar, seis na região de Belgorod e um na região de Kursk.

Além disso, os militares russos relataram que na noite passada aeronaves e barcos de patrulha destruíram seis 'drones' aquáticos ucranianos nas águas do Mar Negro.

Por sua vez, o governador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, relatou a morte de dois civis -- mãe e filho -- devido a um ataque noturno com 'drones' contra uma das cidades da região.

O ataque com dispositivos não tripulados da noite passada foi um dos mais massivos lançados pela Ucrânia, que tenta neutralizar os últimos avanços russos no leste do país e, mais recentemente, na região de Kharkiv, no nordeste, que faz fronteira com a Rússia.

O Presidente russo, Vladimir Putin, responsabilizou hoje Kiev pela ofensiva que as tropas russas iniciaram na semana passada em Kharkiv e relacionou-a com ataques em áreas povoadas em territórios fronteiriços russos.

HB // SCA

Lusa/Fim