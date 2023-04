"Mais pessoas apareceram dispostas a ajudar os nossos inimigos. O Presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol, declarou que o seu país estaria disposto a fornecer armas ao regime de Kiev", declarou o ex-Presidente russo (2008-2012) na rede social Telegram.

Medvedev observou que, até recentemente, Seul descartava completamente a possibilidade de enviar armas letais para a Ucrânia.

"Eu pergunto-me o que o povo daquele país dirá quando vir as mais recentes armas russas no território do seu vizinho e nosso parceiro, a Coreia do Norte", declarou Medvedev, antes de acrescentar que se trata de um "quid pro quo".

Horas depois, o Kremlin também comentou o possível envio de armas sul-coreanas para a Ucrânia, garantindo que é apenas uma continuação da posição hostil de Seul.

"Estão a tentar arrastar cada vez mais países para este conflito", disse o porta-voz da Presidência russa, Dmitri Peskov.

O Presidente sul-coreano sugeriu na terça-feira que o seu país poderia mudar a atual política de não fornecer armamento letal a países em guerra.

"Se houver uma situação que a comunidade internacional não possa tolerar, como ataques em larga escala contra civis, massacres ou violações graves das leis da guerra, para nós poderá ser difícil continuar a enviar só apoio humanitário ou financeiro", declarou Yoon.

CSR // PDF

Lusa/Fim