A explosão é a mais recente de uma série de ataques aéreos na Rússia nas últimas semanas.

"No início da manhã, uma explosão danificou o prédio administrativo do oleoduto perto de Litvinovo, no distrito de Nevelsky", a cerca de dez quilómetros da fronteira com a Bielorrússia, disse o governador Mikhail Vedernikov.

Pouco depois, acrescentou que segundo informações iniciais, o edifício tinha sido "danificado na sequência de um ataque de dois veículos aéreos não tripulados".

Nenhuma vítima foi relatada e uma investigação está em curso.

De acordo com relatos não confirmados publicados pelo Baza, um meio de comunicação russo no Telegram com fontes dos serviços secretos, os 'drones' tinham como alvo a estação de bombeamento de petróleo da Transneft em Pskov.

Nas últimas semanas, aumentaram os relatos de ataques de 'drones' na Rússia, geralmente em regiões que fazem fronteira com a Ucrânia.

Na sexta-feira, dois drones danificaram edifícios no centro da cidade de 'Krasnodar', no sul da Rússia.

Moscovo culpou Kiev e seus apoiantes ocidentais pelo crescente número de ataques e operações de sabotagem, mas a Ucrânia nega essas acusações.

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro de 2022 pela Rússia na Ucrânia causou até agora a fuga de mais de 14,7 milhões de pessoas -- 6,5 milhões de deslocados internos e mais de 8,2 milhões para países europeus -, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

HB // PJA

Lusa/Fim