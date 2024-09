Segundo o Ministério da Defesa russo, foram abatidos 125 drones durante a noite em sete regiões, tendo a região de Volgogrado, no sudoeste do país, sido alvo de um ataque particularmente intenso e com 67 drones ucranianos a serem alegadamente abatidos pelas defesas aéreas russas.

Dezassete drones foram também avistados sobre a região de Voronezh, tendo a queda de destroços danificado um bloco de apartamentos e uma casa, afirmou o governador Aleksandr Gusev.

Várias imagens partilhadas nas redes sociais mostraram chamas a sair das janelas do último andar de um edifício alto, mas não foram registadas vítimas.

Outros 18 drones foram registados na região de Rostov, onde a queda de detritos provocou um incêndio florestal, avançou o governador Vasily Golubev, acrescentando que o fogo não representava um ameaça para zonas povoadas, mas que os serviços de emergência estão a tentar extinguir o incêndio, que já ardeu 20 hectares de floresta.

Por outro lado, 16 civis ficaram feridos numa ofensiva durante a noite na cidade de Zaporíjia, no sul da Ucrânia, depois de os líderes militares ucranianos terem avisado que Moscovo poderia estar a preparar uma nova ofensiva militar no sul do país.

A cidade foi alvo de bombas guiadas russas em 10 ataques diferentes que danificaram um prédio e várias casas, afirmou o governador regional Ivan Fedorov no seu canal oficial do Telegram, acrescentando, no entanto, que podem estar mais pessoas presas nos escombros.

Também o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que o ataque em Zaporíjia destruiu as ligações de transporte da cidade.

"Hoje, a Rússia atacou Zaporíjia com bombas aéreas. Os edíficios residenciais foram danificados e a entrada de um edifício foi destruída. As infraestruturas da cidade e os caminhos-de-ferro também foram danificados", afirmou Zelensky numa publicação na rede social X.

O líder ucraniano marcou hoje presença na cerimónia comemorativa do 83.º aniversário do massacre de Babi Yar, um dos maiores massacres em massa da Segunda Guerra Mundial.

Em 1948, quando a capital ucraniana estava sob ocupação nazi, cerca de 34.000 judeus foram mortos em 48 horas em Babi Yar, uma ravina em Kiev.

"Babi Yar é a prova viva das atrocidades de que os regimes são capazes quando dirigidos por líderes que se baseiam na intimidação e violência", afirmou Zelensky num comunicado, acrescentando, no entanto, que "a resposta do mundo deveria ser diferente".

"Esta é a lição que o mundo deveria ter aprendido. Temos de proteger a humanidade, vida e justiça", defendeu.

O exército ucraniano avisou no sábado que as forças russas podem estar a preparar operações ofensivas na região de Zaporíjia.

O porta-voz do comando militar do sul da Ucrânia, Vladyslav Voloshyn, afirmou que a Rússia estava a reunir militares nessa direção.

Segundo a força aérea ucraniana, durante a noite foram lançados 22 drones russos sobre o país, tendo 15 sido abatidos nas regiões de Sumy, Vinnytsia, Mykolaiv e Odessa, e outros cinco destruídos com recurso a defesas eletrónicas.

