Os espetáculos decorrerão no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, e no Campo Pequeno, em Lisboa, nos dias seguintes às datas anunciadas esta semana para os mesmos locais.

Em comunicado, a promotora recorda que Rui Veloso é considerado um dos pilares do rock em Portugal, chegando a ser classificado "o pai" do rock português, tendo celebrado 40 anos de carreira no ano passado.

De acordo com o mesmo texto, os dois concertos foram "pensados especialmente para os fãs" do músico.

Rui Veloso, numa longa parceria com o letrista Carlos Tê, inscreveu várias músicas no repertório do pop rock português e que são facilmente identificáveis pelo público. As primeiras datam dos anos de 1980, quando lançou o álbum "Ar de Rock". Rui Veloso tinha 23 anos.

O músico, autodidata na guitarra, nasceu em Lisboa em 1957, viveu no Porto desde criança, mas foi na capital que se lançou na música. A história, já várias vezes contada, dá conta que foi a mãe de Rui Veloso que, em 1979, levou à editora Valentim de Carvalho uma maqueta com temas em inglês e em português.

