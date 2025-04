"Se o partido tiver o endosso dessa responsabilidade, se os eleitores quiserem que o partido seja capaz de desempenhar funções executivas, estamos preparados", afirmou Rui Tavares, em Olhão, no distrito de Faro.

O porta-voz do Livre deslocou-se hoje ao Parque Natural da Ria Formosa, na Quinta de Marim, onde visitou as instalações regionais do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) e o Centro de Recuperação e Investigação de Animais Selvagens (RIAS).

Rui Tavares apontou as áreas em que o Livre "tem mais abundância de quadros e onde pode contribuir em funções executivas", nomeadamente nas áreas ambiental, de ciência e investigação e em questões europeias e internacionais.

"Não tem a ver com aquilo que o Livre quer para si, mas sim naquilo que o país precisar", disse.

O porta-voz do Livre declarou que a sua deslocação ao Algarve "não se tratou apenas uma ação de campanha, mas sim, para aprender porque muito do que se aprende vai resultar em atividade legislativa e em emendas ao Orçamento do Estado".

"O ambiente e o desenvolvimento estão de mãos dadas e queremos contribuir para o desenvolvimento do Algarve e que permita às famílias viverem com mais prosperidade", realçou.

Para Rui Tavares, o desenvolvimento, a economia e o ambiente podem coexistir "de forma equilibrada", com financiamento de políticas públicas que ajudem, por exemplo, comunidades piscatórias a serem mais sustentáveis".

JPC // JPS

Lusa/Fim.