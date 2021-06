A decisão foi tomada em reunião da comissão política realizada quinta-feira, face ao pedido de demissão da presidente do partido, Janira Hopffer Almada, após as eleições legislativas de 18 de abril, nas quais o Movimento para a Democracia (MpD, no Governo) renovou a maioria absoluta, tendo sido comunicada hoje, publicamente, pelo secretário-geral do PAICV.

"Rui Semedo foi escolhido para dirigir os destinos do partido nos próximos 180 dias, como preveem os estatutos", anunciou Julião Varela.

Numa nota divulgada pelo PAICV acrescenta-se que a "escolha recaiu por unanimidade" por Rui Semedo - que na legislatura anterior foi presidente do grupo parlamentar -, tendo o deputado reeleito manifestado "a sua disponibilidade para assumir essa função".

A Lusa já tinha noticiado em 30 de maio que o conselho nacional do PAICV marcou para 19 de dezembro de 2021 as eleições internas para a escolha do novo líder, seguindo-se o Congresso Nacional, de 28 a 30 de janeiro de 2022, para a eleição dos demais órgãos do partido.

"Efetivamente, os estatutos preveem que em caso de vacatura, a comissão política nacional deverá escolher entre os vice-presidentes um que vai conduzir o partido até à realização do congresso", explicou na altura à Lusa Julião Varela, que é também porta-voz do conselho nacional do PAICV.

Além de Rui Semedo, o PAICV tem ainda Nuias Silva e João Baptista Pereira como vice-presidentes.

O conselho nacional aprovou em maio uma "moção de reconhecimento e louvor" à presidente demissionária do PAICV, Janira Hopffer Almada.

"Pelo desempenho que teve no partido nos últimos anos e a organização que conseguiu implementar", disse Julião Varela.

Licenciada em direito pela Universidade de Coimbra, Portugal, Janira Hopffer Almada, 42 anos, ascendeu à liderança do PAICV em 2014 e foi ministra da Juventude, Emprego e Desenvolvimento dos Recursos Humanos de Cabo Verde no último Governo do partido (até 2016).

Perdeu as eleições em 2016 e 2021 para o MpD, embora tenha aumentado para oito câmaras municipais a liderança do PAICV nas eleições autárquicas de outubro passado, incluindo a conquista da câmara da Praia.

Ainda durante a noite eleitoral de 18 de abril reconheceu a derrota nas legislativas e anunciou que iria pedir a demissão do cargo.

Janira Hopffer Almada tomou posse como deputada para a nova legislatura, entretanto iniciada, mas já anunciou que pretende retomar a atividade como advogada.

