"Estamos a chegar à reta final onde os portugueses tomam a dianteira e decidem que país querem ter", afirmou Rui Rocha aos jornalistas após percorrer algumas ruas do centro do Porto por onde, também ao fim da tarde, se encontravam as comitivas do PS e da AD.

O dirigente liberal optou por uma rota diferente da dos socialistas e sociais-democratas porque a "IL trilha caminhos que os outros não trilham".

E acrescentou: "Só a Iniciativa Liberal apresenta caminhos realmente diferentes".

Não se encontrou com as comitivas das respetivas campanhas, mas passou por uma militante do PSD, que se denunciou pela bandeira da AD que trazia na mão, e que num abraço a Rui Rocha desejou que "juntos [AD e IL] possam mudar Portugal".

"Nós temos caminhos diferentes e decidimos mesmo ter um caminho diferente e apresentar um caminho diferente aos portugueses com responsabilidade e com sentido de missão", frisou.

E sobre a possibilidade de vir a trilhar caminho com a AD a partir de domingo, Rui Rocha atirou que "isso logo se verá".

Acompanhado de uma pequena banda de música e ao som de "E o Porto é liberal", o dirigente da IL, rodeado de bandeiras, ouviu uma lojista pedir-lhe para "mudar isto".

"É isso que vamos fazer, vamos mudar Portugal", retorquiu.

E mudar o país "é mesmo o que está em cima da mesa" no domingo, insistiu o presidente da IL, lembrando estar em causa "uma decisão muito importante".

A opção, repetiu, passa por mudar o país para "mais do mesmo ou mudar mesmo o país e o voto que muda mesmo país é o voto na Iniciativa Liberal".

Mais do que sorte, Rui Rocha quer votos no domingo, recordando as propostas da IL da redução de impostos, criação de um círculo de compensação, atribuição de um cheque creche de 480 euros às famílias e atribuição de médico de família às grávidas, crianças até aos nove anos e idosos com mais de 65 anos.

Além disso, o presidente da IL referiu, uma vez mais, que é necessário reconciliar o país com os jovens e "isso só se consegue com políticas liberais".

"Nesta altura, precisamos de dizer aos jovens portugueses que podem ficar porque eles querem ficar. E a Iniciativa Liberal é o partido que quer que eles fiquem", atirou.

Rui Rocha revelou ainda querer eleger em vários círculos eleitorais em Portugal e mostrar aos portugueses "que é possível ter um país diferente".

"Pelo que vamos vendo estamos muito próximos desse objetivo", sublinhou.

Mais de 10,8 milhões de portugueses são chamados a votar no domingo para eleger 230 deputados à Assembleia da República.

A estas eleições concorrem 18 forças políticas, 15 partidos e três coligações.

