"Estamos a falar de um partido completamente irresponsável e, portanto, nós não nos entendemos com irresponsáveis", afirmou Rui Rocha no final de uma reunião com o administrador do Porto de Sines, no distrito de Setúbal, naquela que foi a única ação de campanha desta segunda-feira.

O dirigente liberal, que se fez acompanhar pela cabeça de lista por Setúbal, referiu que a IL e o Chega partilham visões completamente diferentes sobre a sociedade, a economia e o Estado, não tendo nada em comum.

Além disso, Rui Rocha acusou o Chega de estar "muitas vezes próximo de uma esquerda mais radical".

E questionou: "Como é que eu posso ter algum tipo de entendimento com um partido que é profundamente estatista e que tem um conjunto de medidas que nem a esquerda moderada as defende?".

O líder da IL considerou ainda que o partido liderado por André Ventura não preserva e não assegura a dignidade humana, além de defender a greve dos polícias, pondo em causa a segurança dos portugueses, e de incentivar nas redes sociais os militares a irem para a rua.

