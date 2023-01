No discurso de vitória das eleições internas da IL, Rui Rocha garantiu que o partido "assume as suas responsabilidades" e vai "liderar a oposição" como considera que tem feito até aqui, dando o exemplo da posição em relação à TAP, do posicionamento sobre "os abusos da pandemia" e do foco no crescimento económico.

"O Governo pode agarrar-se ao poder, mas o Governo do PS está completamente esgotado, está politicamente morto e fomos nós que o declarámos com a moção de censura", afirmou.

O novo presidente reiterou o objetivo da campanha de alcançar 15% caso as eleições legislativas aconteçam quando planeado, assegurando que o partido se compromete a "acabar com o bipartidarismo" que é "nefasto para Portugal".

