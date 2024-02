Rui Rocha reagiu, em Lisboa, às eleições regionais dos Açores, começando por sublinhar o "crescimento da Iniciativa Liberal em termos de votação em 25%", aquilo que classificou como um "resultado positivo, de crescimento".

A IL conseguiu nas eleiçõs de domingo manter um deputado nos Açores, tendo 2,15% com 2482 votos.

O líder liberal destacou ainda "uma derrota da esquerda" nestas eleições e considerou que caberá à coligação vencedora "definir qual o caminho que pretende traçar" e que a IL avaliará "caso a caso" as propostas que forem "a favor dos açorianos".

A coligação PSD/CDS-PP/PPM venceu domingo as eleições regionais dos Açores, mas ficou a três deputados da maioria absoluta, segundo dados oficiais provisórios.

De acordo com informação da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, a coligação, que governa a região desde 2020, conseguiu 42,08% dos votos e 26 lugares no parlamento regional, constituído por um total de 57 deputados.

Em 2020, o PS venceu, mas perdeu a maioria absoluta, surgindo a coligação pós-eleitoral de direita, suportada por uma maioria de 29 deputados após assinar acordos de incidência parlamentar com o Chega e a IL (que o rompeu em 2023). PS, BE e PAN tiveram, no total, 28 mandatos.

