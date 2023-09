"Nós temos objetivos assumidos na moção de estratégia que apresentei ao partido. Portanto, obviamente há sempre uma avaliação do trabalho feito", apontou Rui Rocha, que assumiu a liderança da IL em janeiro, sucedendo a João Cotrim de Figueiredo.

O presidente da Iniciativa Liberal falava aos jornalistas no decorrer de uma arruada no concelho de Santa Cruz, na qual acompanhou o cabeça de lista da IL às legislativas regionais de 24 de setembro, Nuno Morna.

"Eu estou muito convencido do nosso bom resultado e, portanto, indo também de alguma maneira a avaliação, estou convencido de que vai ser muito positiva", afirmou.

O líder da IL reconheceu que "há sempre leituras" a fazer a nível nacional em função dos resultados das regionais, mas defendeu que neste "caso concreto não são determinantes nem no futuro, por exemplo, do Governo de António Costa, nem são também determinantes de outras envolvências".

Rui Rocha lembrou que a IL tem como objetivo eleger um grupo parlamentar, ressalvando, porém, que se o partido ficar "abaixo desse resultado há um outro também importante, que é eleger alguém".

"Mas é um cenário que nós não colocamos, nós estamos mesmo muito focados na eleição do grupo parlamentar. Os dados que temos vão nesse sentido, é esse objetivo que temos. É esse trabalho que estamos a fazer", reforçou.

Questionado sobre as consequências políticas a serem retiradas caso o partido não consiga eleger nenhum parlamentar no dia 24, Rui Rocha insistiu que não se coloca nesse cenário e remeteu essa avaliação para depois do ato eleitoral.

Interrompendo o líder nacional, Nuno Morna afirmou: "Sou eu que as tiro".

"Não vale a pena neste momento estarmos a entrar por aí porque o cenário em que nos estamos a mover é um cenário de convicção, um cenário de coragem e um cenário de muita confiança nos resultados que vamos ter", reiterou ainda Rui Rocha.

O líder da IL admitiu, por outro lado, que o reconhecimento do partido na Madeira "é um trabalho crescente", mas notou que tem sentido que é "cada vez maior".

Na arruada de hoje participaram também, além de Rui Rocha e do cabeça de lista e coordenador da IL na Madeira, Nuno Morna, os deputados à Assembleia da República João Cotrim de Figueiredo, Joana Cordeiro, Patrícia Gilvaz e Bernardo Blanco.

As legislativas da Madeira decorrem em 24 de setembro, com 13 candidaturas a disputar os 47 lugares no parlamento regional, num círculo eleitoral único.

PTP, JPP, BE, PS, Chega, RIR, MPT, ADN, PSD/CDS-PP (coligação Somos Madeira), PAN, Livre, CDU (PCP/PEV) e IL são as forças políticas que se apresentam a votos.

Nas anteriores regionais, em 2019, os sociais-democratas elegeram 21 deputados, perdendo pela primeira vez a maioria absoluta que detinham desde 1976, e formaram um governo de coligação com o CDS-PP (três deputados). O PS alcançou 19 mandatos, o JPP três e a CDU um.

A IL concorreu pela primeira vez às eleições regionais em 2019, sem conseguir qualquer mandato.

TFS // MLS

Lusa/Fim