Rui Rio felicitou o candidato democrata com uma publicação em inglês na sua conta oficial no Twitter, acompanhada por imagens das bandeiras de Portugal e dos Estados Unidos.

"Parabéns, sr. Presidente. Uma vitória muito importante para o mundo", destaca Rio, que partilha igualmente a publicação no Twitter em que Biden assume a vitória.

O democrata Joe Biden tornou-se hoje no 46.º Presidente dos Estados Unidos da América ao derrotar o seu adversário republicano e detentor do cargo, Donald Trump, noticiou a agência Associated Press (AP).

Joe Biden, de 77 anos, vai novamente ocupar a Casa Branca depois ter sido vice-presidente de Barack Obama (2009-2017).

Com a vitória de Biden, a senadora Kamala Harris, de 56 anos, será a primeira mulher negra eleita vice-presidente dos Estados Unidos.

A posse de Biden e de Harris está marcada para 20 de janeiro de 2021.

