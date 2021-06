"Entendo que a forma como o Governo está a dizer que vai reabilitar a TAP não vai reabilitar TAP nenhuma e o dinheiro vai ser deitado fora. Aquilo que é a injeção de capital que se faz agora vai necessitar de outra injeção, outra injeção e outra injeção", comentou o líder social-democrata.

Falando aos jornalistas à margem da apresentação da candidatura social-democrata à Câmara de Marco de Canaveses, no distrito do Porto, o líder do PSD reforçou que em relação à TAP "teria tomado uma opção completamente diferente".

"Infelizmente, acho que se perdeu uma oportunidade de fazer uma restruturação a sério na companhia aérea portuguesa", acrescentou.

Para lá disso, prosseguiu Rui Rio, a Comissão Europeia ainda nem sequer viabilizou aquilo que é o plano da TAP" que o PSD "em grande medida desconhece".

