"Ficámos três dias no mato, estávamos assim como refugiados, sem comer", conta o pai, Barson Manuel, 26 anos, professor do ensino básico, que fugiu de Muidumbe com a esposa, Marieta Mateus, na ocasião grávida de seis meses.

Além da insurgência que dura há dois anos e meio, o casal já tinha enfrentado, em 2019, a destruição provocada pelo ciclone Kenneth e agora tem de lidar com a covid-19, sendo que Cabo Delgado é a província moçambicana com maior número total acumulado de infeções pelo novo coronavírus (419 do total nacional de 1.590).