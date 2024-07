"Não vejo nenhuma razão objetiva nem legítima para pôr em causa a nomeação do Drew Klein, nomeadamente porque foi por concurso, por isso não sinto que o deva fazer. Aquilo que tenho de pensar agora é se interinamente e até ao fim do mandato se não precisamos de criar uma codireção em que o codiretor seja alguém da produção e não alguém da programação", afirmou hoje Rui Moreira.

Questionado pela vereadora socialista Rosário Gambôa sobre a demissão de Cristina Planas Leitão, Rui Moreira detalhou os contornos da saída, por vontade própria, da codiretora do Teatro Municipal do Porto, que alegou cansaço e desentendimento com o seu colega de codireção.

"Estou a tentar encontrar uma solução que leve até ao fim do mandato, não me sentindo à vontade para, a um ano do fim do mandato, estar a abrir concurso, que demoraria sempre seis meses, para encontrar um codiretor", avançou.

Em 05 de julho, a Câmara do Porto esclareceu, numa nota enviada à agência Lusa, que Cristina Planas Leitão tinha pedido a demissão.

"Cristina Planas Leitão pediu a demissão da codireção da Direção de Artes Performativas, responsável pelos projetos do Teatro Municipal do Porto (Rivoli e Campo Alegre), CAMPUS Paulo Cunha e Silva e DDD - Festival Dias da Dança, e propôs ao Presidente da Câmara assumir a coordenação do centro de residências para as artes performativas, CAMPUS Paulo Cunha e Silva", referiu.

Rui Moreira aceitou a proposta de Cristina Planas Leitão para assumir a coordenação do Campus Paulo Cunha e Silva.

Em 10 de novembro de 2022, a autarquia anunciou que o programador e curador norte-americano Drew Klein se juntava a Cristina Planas Leitão na direção artística do Rivoli-Teatro Municipal do Porto, iniciando funções a partir de janeiro de 2023.

Cristina Planas Leitão e Drew Klein sucederam a Tiago Guedes, num novo modelo de codireção artística do Departamento de Artes Performativas (DAP) da empresa municipal Ágora -- Cultura e Desporto do Porto, que agrega o Teatro Municipal do Porto, o DDD -- Festival Dias da Dança e o CAMPUS Paulo Cunha e Silva.

