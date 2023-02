Rui Moreira fala em medidas para a habitação de "pulsão bolivariana autodestrutiva"

O presidente da Câmara do Porto criticou hoje o Governo por não ter ouvido as autarquias na elaboração das medidas do pacote de habitação, considerando haver neste uma "pulsão bolivariana autodestrutiva perfumada com um voluntarismo liberal de caráter fiscal".