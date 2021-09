No dia 26 de setembro disputa-se a eleição de 308 presidentes de câmara e os três canais generalistas vão ter emissões especiais, a poucas semanas da entrega do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022).

A emissão especial das eleições autárquicas 2021 arranca na RTP1 e RTP3 às 19:00 e será conduzida por José Rodrigues dos Santos, Ana Lourenço e Carlos Daniel.

Às 21:00, a estação pública irá revelar seis sondagens da Universidade Católica efetuadas à boca das urnas, "com as primeiras projeções de resultados para Lisboa, Porto, Coimbra, Amadora, Almada e Figueira da Foz", refere a RTP.

A estação pública contará com Ricardo Ferreira Reis, diretor do CESOP - Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica, para analisar os números à medida que forem sendo conhecidos ao longo da emissão.

O painel de comentadores da RTP é composto por João Soares, Miguel Poiares Maduro, Maria Flor Pedroso e Luísa Meireles, que irão interpretar os resultados e comentar os desenvolvimentos da noite eleitoral.

"Ao longo da emissão iremos estar em direto de 20 concelhos do país e nas sedes partidárias para as primeiras reações às sondagens e resultados eleitorais conhecidos", refere a RTP.

Na Antena 1, a noite eleitoral começa às 20:00 e vai ser coordenada e apresentada pela editora de política Natália Carvalho.

A emissão da rádio pública conta com os comentários do jornalista Raúl Vaz, da antiga jornalista parlamentar Anabela Neves e do diretor do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica Portuguesa, Ricardo Ferreira Reis.

"Ao longo da emissão, o mapa autárquico que se for desenhando será comentado por diversos académicos, investigadores das questões do território, poder local e ciência política: Filipe Teles, docente na Universidade de Aveiro, pró-reitor para o desenvolvimento regional e política de cidades; João Bilhim, professor catedrático jubilado, antigo presidente do ISCSP; Pedro Camões, professor do Departamento de Ciência Política e membro do Centro de Investigação em Ciência Política da Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho; Teresa Ruel, professora Auxiliar de Ciência Política no ISCSP, e Luís Serra Coelho, professor da Faculdade de Economia da Universidade do Algarve", adianta a RTP.

A operação das autárquicas 2021 da Antena 1 irá estender-se até à manhã de segunda-feira, "com análise e enquadramento de resultados, reportagens e avaliação dos impactos políticos".

Por sua vez, a emissão especial autárquicas arranca na SIC Notícias às 17:00, com Teresa Dimas e Miguel Ribeiro, e depois às 20:00 na SIC.

Os pivôs desta noite eleitoral serão Rodrigues Guedes de Carvalho, Clara de Sousa e Bento Rodrigues.

O canal do grupo Impresa conta com Luís Marques Mendes, Ana Gomes, José Júdice e Francisco Louçã como comentadores dos resultados que irão sendo descortinados ao longo da emissão, onde se acrescenta ainda Ricardo Araújo Pereira.

"No teste decisivo para o Governo e no momento em que se define o futuro da oposição e o espaço dos novos partidos, a SIC e a SIC Notícias preparam uma noite especial de cobertura eleitoral", onde não faltarão as sondagens decisivas, as leituras do que está acontecer e as consequências para o país, de acordo com a estação.

A SIC Notícias depois continuará a emissão com Rosa Pinto e Nelma Serpa Pinto.

No grupo Media Capital, será a TVI24 a arrancar, a partir das 18:30, com Carla Moita a conduzir a emissão especial, com vários pontos de direto e os comentários de Anselmo Crespo, Miguel Pinheiro e Paula Costa Simões.

"Nesta emissão, serão analisados os números da abstenção e serão antecipados os cenários que podem sair desta noite, com as respetivas consequências e impacto que terão para o futuro político do país", refere a TVI.

Às 20:00, arranca a noite eleitoral na TVI, "numa emissão conduzida por José Alberto Carvalho, Pedro Mourinho e Sara Pinto".

A estação de Queluz irá divulgar "uma grande sondagem que vai mostrar em que partido votariam os portugueses se fossem agora as legislativas, além das grandes projeções à boca das urnas para saber quem ganha nas principais câmaras do país".

"Com uma vasta equipa de repórteres espalhados pelo país, daremos os principais discursos da noite, ouviremos as reações dos líderes partidários e teremos a contabilização de resultados ao minuto, com análise de Sérgio Sousa Pinto, Manuela Ferreira Leite e Miguel Sousa Tavares", afirma o diretor de informação da TVI, citado em comunicado.

"Numa emissão que se pretende muito dinâmica, a TVI fará uso da tecnologia disponível no estúdio de informação e irá acompanhar a contagem dos votos com recurso a realidade aumentada e a um grafismo eficaz e inovador", adianta Anselmo Crespo.

Já noite dentro, na TVI24, juntar-se-ão ao painel da estação os comentadores residentes Filipe Santos Costa, Sérgio Sousa Pinto e Sebastião Bugalho, que convidam para a emissão especial da 'Lei da Bolha' a comentadora da TVI24 Maria João Avillez.

ALU // CSJ

Lusa/Fim