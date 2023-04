"O processo de modernização da Força Aérea continuará com a compra da aeronave F-35 de última geração", informou a Presidência romena, num comunicado divulgado após uma reunião do Conselho Supremo de Defesa.

Os caças F-35, fabricados pela empresa norte-americana de Defesa Lockheed Martin, são considerados os aviões de combate mais avançados do mundo.

O número de caças F-35 que a Roménia, membro da NATO, tenciona adquirir não foi divulgado, nem o custo da operação.

O preço de cada F-35 é de cerca de 200 milhões de dólares (cerca de 180 milhões de euros).

"A Roménia continua a atuar com firmeza, unidade e eficácia, juntamente com os seus aliados e parceiros, na promoção da segurança e estabilidade na região do Mar Negro, área de importância estratégica para a segurança euro-atlântica", refere o comunicado da presidência romena.

A Roménia - que compartilha uma fronteira de cerca de 650 quilómetros com a Ucrânia - acolhe um sistema de defesa antimísseis dos Estados Unidos e, desde o ano passado, tem um batalhão da Aliança Atlântica permanentemente estacionado no seu território.

O processo de aquisição de aeronaves pode demorar vários anos, começando com uma declaração de intenção e a assinatura do contrato de compra.

O Ministério da Defesa romeno já tinha anunciado que enviou ao Parlamento documentação sobre a possível aquisição de tanques, sistemas aéreos, 'drones' e submarinos.

A Roménia aumentou os gastos com Defesa para 2,5% do PIB este ano, em comparação com 2% no ano anterior.

RJP // PDF

Lusa/Fim