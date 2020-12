Romance 'Torto arado' de Itamar Vieira Júnior vence Prémio Oceanos 2020

O romance "Torto arado", de Itamar Vieira Junior, publicado pela editora LeYa, em Portugal, e pela Todavia, no Brasil, venceu a edição de 2020 do Oceanos - Prémio de Literatura em Língua Portuguesa, cujo resultado foi anunciado hoje, no Brasil.