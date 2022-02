O clube transalpino, no qual joga o português Sérgio Oliveira, não revelou a identidade dos quatro profissionais do plantel principal, revelando apenas que os mesmos "apresentam sintomas leves".

Os romanos informaram as autoridades competentes e asseguram que os atletas foram imediatamente "isolados" e que o resto do grupo está a cumprir "medidas de sanitárias adicionais em linha com as diretrizes atuais" do governo.

De acordo com o clube italiano, todos os atletas estão vacinados e em dia com o passaporte verde.

A este quarteto de indisponíveis juntam-se os lesionados El Shaarawy e Ibanez, enquanto Zaniolo tem revelado queixas físicas e é também preocupação para Mourinho.

A Roma, que vem de dois empates consecutivos, é sétima classificada com 40 pontos, a dois de aspirar a uma competição europeia, enquanto o Verona é nono, com menos quatro pontos.

