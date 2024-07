Rockets disparados do Líbano fazem 9 mortos e 34 feridos nos Montes Golã

A polícia, o exército e as equipas de salvamento israelitas anunciaram hoje que "rockets" disparados do Líbano atingiram a localidade de Majdal Shams, nos Montes Golã anexados, no norte de Israel, matando nove pessoas e fazendo 34 feridos.