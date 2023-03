Promovidos pela Associação Portuguesa de Festivais de Música, os Iberian Festival Awards (Prémios dos Festivais Ibéricos) visam distinguir os melhores eventos em Portugal e Espanha.

Em comunicado hoje divulgado, a organização informa que o Rock in Rio Lisboa venceu na categoria de "maior festival" e foi também considerado o certame que mais contribuiu para a sustentabilidade, enquanto o Neopop, certame de música eletrónica que decorre em Viana do Castelo, foi distinguido na categoria de festival de média dimensão.

O Kalorama foi reconhecido como melhor novo festival e o Festival Músicas do Mundo, que se divide entre Porto Covo e Sines, como melhor programa cultural.

Entre os outros premiados portugueses estão ainda o Artbeerfest Caminha e o Revenge of the 90's, como melhor festival não-musical e melhor festival indoor (em espaço fechado), respetivamente.

O Festival Med, que decorre em Loulé, foi considerado o melhor festival lusófono e hispânico, e também distinguido pela melhor promoção turística. O Fest4Kids foi premiado como o melhor festival para jovens.

O Bons Sons, que acontece anualmente na aldeia de Cem Soldos, concelho de Tomar, foi considerado o festival ibérico que mais contribuiu para a igualdade e obteve o título de melhor acolhimento e receção a nível nacional.

O Amplifest, que se apresenta como uma experiência multissensorial e acontece no Porto, obteve o prémio nacional na categoria de festival de pequena dimensão, que foi vencida pelo festival espanhol 17º Ribeira Sacra.

O Jardim Sonoro foi distinguido pela melhor estratégia de comunicação e marketing, o ArtCor pela melhor oferta de serviços, o Prio pela melhor ativação de marca e o Artbox VR pela melhor utilização da tecnologia.

A paisagem do Douro, que acolhe o Douro&Porto Wine Festival, foi considerada o melhor local festivaleiro, e as Festas do Mar, que acontecem em Cascais, a melhor festividade.

Os melhores concertos ao vivo ibéricos e internacionais aconteceram em festivais espanhóis: C. Tangana, no Icónica Sevilla Fest, e Arctic Monkeys, no Cala Mijas.

As atuações de Celina da Piedade, no Festival Folk Celta (PT), e de Nick Cave&The Bad Seeds, no Meo Kalorama, foram distinguidas como as melhores a nível nacional.

Sara Falcão foi distinguida com o prémio de melhor fotografia, pelo trabalho desenvolvido no Summer Opening.

A 7.ª edição dos Iberian Festival Awards integrou o Talkfest, que decorre na Maia e em Lisboa até dia 17.

Nesta edição, os nomeados estavam distribuídos por 23 categorias, às quais se juntaram dois prémios de excelência (entidade e personalidade) e um prémio da fundação INATEL, que foi atribuído à banda Expresso Transatlântico, formada pelos irmãos Sebastião e Gaspar Varela e por Rafael Matos.

