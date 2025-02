Na apresentação da moção estratégica com que se recandidata à liderança da Iniciativa Liberal (IL), Rui Rocha dirigiu-se aos núcleos territoriais para afirmar que, nas próximas autárquicas, o partido deve "lutar pelas suas bandeiras" e não deve "trocar as suas ideias "por mais ou menos cargos".

"Sendo eleito presidente da IL, eu prefiro, se for o caso, ter menos um autarca ali ou menos um autarca acolá, mas ter a marca, as ideias, o propósito da IL perfeitamente salvaguardados", afirmou Rui Rocha, antes de acrescentar que "um autarca liberal vale seguramente muito mais do que um 'boy' do PS ou do PSD".

Rui Rocha afirmou que a IL concorre "a eleições sempre para mudar, sempre para trazer mais liberdade às populações, sejam elas autárquicas, regionais, europeias e nacionais".

